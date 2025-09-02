Trevisani: "De Bruyne va messo in condizione, non può fare le sue giocate a 40m dalla porta"

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, tra i vari temi ha parlato anche del Napoli e di Kevin De Bruyne: "Ancora una volta il Napoli non ha lasciato punti, stavo per fare una sentenza su questa cosa. Perché è come l’asino di Benitez: una volta dai un pugno, una volta dai uno schiaffo, alla terza volta ti chiamano asino e tu ti cerchi la coda. E qui è più o meno la stessa cosa: una volta hai culo, due volte hai culo, dieci volte non può succedere.

De Bruyne? La settimana scorsa - le sue parole riportate da Tuttonapoli - premiavo la palla pazzesca data a Rrahmani e quella rimane, e secondo me ne vedremo tante altre. Penso pure che questa maniera di giocare del Napoli, che è molto protetta e conservativa e solida, non metta De Bruyne tante volte in condizione di dare quella palla che ha dato a Rrahmani. Lui avrebbe bisogno di essere innescato, di fare giocate alla De Bruyne, che se sta a 20 metri dalla porta le può fare, se sta a 45 metri dalla porta contornato da gente che lo pressa fa più fatica. È un giocatore che non può avere quello strappo per coprire tutto quel campo, quindi bisogna portare il Napoli ai 30 metri e poi far sì che De Bruyne possa portare la sua qualità”.

