Trevisani: “Il Napoli gioca persino meglio senza Kvara, può rifare di nuovo 90 punti!”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio: "Io giocando tre minuti a partita sarei incavolato nero, ma non con gli avversari, con me o con il mio allenatore. Simeone somma 280 minuti in 5 minuti, una cinquantina di minuti al mese eppure entra in quel modo ed è la fotografia di questo Napoli famelico che la domenica dà veramente tutto in campo. Entra per far diventare quei 3 minuti 9 minuti. Il Napoli nel secondo tempo passa sopra la Juventus fisicamente e c’è anche un Cholito con grande mentalità e seppur con pochi minuti avrà dato un contributo per scrivere il suo nome nello Scudetto.

Il suo atteggiamento è quello anche di Politano che muore dopo quella rimessa. Ora il Napoli gioca anche meglio, paradossalmente senza Kvaratskhelia, ma sa anche soffrire e vincere le partite grazie a maggiore energia. La media punti è straordinaria, rischia di rifare di nuovo i 90 punti”.