Trevisani: “Napoli attuale superiore a quello dello Scudetto! E può far bene anche in Europa"
Riccardo Trevisani, giornalista, ha commentato le vittorie di Inter e Napoli in vista dello scontro diretto dell'11 gennaio ai microfoni di Pressing: "Stanno entrambe benissimo, è una partita che può finire 3-3. L'Inter ha fatto una grande partita, il Napoli l'ha fatta altrettanto grande. All'Olimpico contro la Lazio di solito nessuno tira in porta, il Napoli ha dominato e poteva fare 4 gol. Con questo nuovo sistema di gioco, il Napoli attuale è molto superiore al Napoli dello Scudetto dell'anno scorso. E può far bene anche in Europa".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
