Verona, Gagliardini: "Dobbiamo fare bene e dimostrare che la gara col Torino è stata superata"
Nel pre-partita di Napoli-Verona, sfida valida per la 19esima giornata di Serie A Enilive, ad intervenire ai microfoni di DAZN interviene Roberto Gagliardini, centrocampista dei scaligeri: "I confronti sono sempre tantissimi nella squadra ed accadono quotidianamente. Dobbiamo dimostrare che la gara col Torino è superata: dobbiamo fare bene.
Noi cerchiamo di mandare sempre messaggi positivi. Qualche ragazzo è alle prime esperienze e non dobbiamo sbagliare perché questa è una grande occasione per rifarci.
Questa è una occasione perché da un certo punto di vista è più facile giocare contro le big che contro le altre, perché ci sono motivazioni differenti e più elevati. Cerchiamo di fare più punti possibili".
