Chiariello: "Ieri abbiamo visto cose che non ci fanno piacere"

Umberto Chiariello su 'Radio Crc' nel suo editoriale ha commentato il momento che sta vivendo in stagione la squadra di Conte: "Il Napoli spesso alla ripresa è caduto. Anche quello di Spalletti dello scudetto chiuse il torneo d'andata, col Mondiale di mezzo, con nove vittorie di fila. Alla prima del girone di ritorno, però, andò a San Siro e giocò male, partita mediocre persa 1-0 e si parlò di un Napoli che si era smarrito. La lepre sembrava sul punto di essere ripresa. Dopo quella sconfitta, però, arrivarono undici vittorie di fila, poi aveva dato talmente tanti punti di distacco alle altre che un po' mollo.

Per questi motivi temevo la ripresa con la Lazio dopo Capodanno. Maradona contro il Milan prese tre pere dopo Natale, ci massacrarono. Invece il turno scorso è stato favoloso. Il Napoli è andato all'Olimpico con una fame da grande squadra, ha preso per la gola la Lazio con un primo tempo straordinario, ha dominato fino alla traversa di Guendouzi nel finale. Gioia mitigata dalla vittoria dell'Inter sul Bologna.

Napoli-Verona con gol di Faraoni? Se ne sono dette tante, tutte sciocchezze, ma Gattuso tra Cagliari e Verona in casa aveva bloccato la squadra con la sua ansia e forse da quell'esperienza ha imparato. In nazionale infatti è meno ansioso di Spalletti.

Ieri abbiamo visto cose che non ci fanno piacere. La Roma con tutte le difficoltà c'è. E poi ci sono il Como e la Juve che giocano a calcio. Questa Juve gioca bene, altro che quella di Tudor. Spalletti impara facile e dopo la lezione di Conte a Napoli".