Buongiorno a DAZN: "Sarà tosta e intensa. Con tante partite dobbiamo essere tutti pronti"
TuttoNapoli.net
Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-prepartita di Napoli-Verona: "Sarà una gara tosta e intensa, dovremmo essere bravi nei duelli a tutto campo per vincere la partita. Con tanti impegni ravvicinati è bene ogni tanto fare le rotazioni, ci sono giocatori che possono giocare bene e far bene. Devono tutti farsi trovare pronti, essendoci tante partite dobbiamo essere tutti pronti e a disposizione del mister".
Si gioca a pochi giorni da Inter-Napoli. "Noi guardiamo al nostro, i tre punti sono sempre i tre punti e sono importantissimi come quelli della prossima contro l'Inter".
