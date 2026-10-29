Trevisani avverte il Napoli: “Bodo, Roma e Monza concedono, arriveranno gare più complicate”

Riccardo Trevisani a Pressing analizza il 4-1 del Napoli a Monza e avverte Allegri sulle prossime sfide.

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Mediaset nel corso della trasmissione "Pressing", ha commentato la vittoria del Napoli per 4-1 sul campo del Monza, sottolineando i progressi mostrati dalla squadra di Massimiliano Allegri sul piano del gioco e della proposta offensiva. Gli azzurri hanno convinto per qualità e atteggiamento, cercando di imporre il proprio calcio senza limitarsi ad aspettare le iniziative degli avversari. “Ha giocato bene oggi il Napoli, ha giocato con qualità, attaccando e ha giocato senza aspettare la partita”.

Trevisani avverte il Napoli: “Arriveranno gare più complicate”

Nonostante i segnali incoraggianti delle ultime prestazioni, Trevisani ha invitato a valutare anche le caratteristiche delle squadre affrontate recentemente dagli azzurri. Secondo il telecronista, infatti, il modo di giocare di Bodo/Glimt, Roma e Monza ha favorito la costruzione offensiva del Napoli, concedendo spazi e opportunità che potrebbero essere più difficili da trovare contro altri avversari. “Ma è chiaro che Bodo/Glimt, Roma e Monza hanno un modo di giocare che concede anche occasioni, no? Ed è anche più semplice costruire, arriveranno partite un po' più complicate”.