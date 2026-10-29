Manna fa la classifica dei suoi colpi al Napoli: "McTominay 1° e Buongiorno 2°! KDB e gli altri..."

Giovanni Manna si presta al gioco e mette in ordine alcuni dei suoi acquisti al Napoli: McTominay davanti a tutti, seguito da Buongiorno e Spinazzola.

Nel corso della lunga intervista concessa a Colpi Da Maestro, produzione di Master Group Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna si è prestato anche al gioco di stilare una personale classifica di alcuni dei suoi colpi di mercato. Il primo nome è quello di Kevin De Bruyne: "Devo fare una media tra le aspettative, il lavoro fatto per prenderlo e il rendimento. Oggi lo metto al quarto posto". Per Badiashile, invece, il giudizio è rimandato: "Per il momento lo mettiamo in fondo, perché c'è ancora tanto lavoro da fare". Sul podio trova spazio Alessandro Buongiorno: "È stato il primo giocatore che ho acquistato al Napoli, quindi per me ha anche un valore emotivo importante. È un ragazzo a cui sono molto legato e lo metto sicuramente al secondo posto".

Manna: "McTominay numero uno, è il mio colpo da maestro"

Il terzo gradino del podio è occupato da Leonardo Spinazzola: "È un altro ragazzo a cui sono particolarmente legato. Lo metto al terzo posto". Quinto David Neres, mentre Romelu Lukaku viene collocato in sesta posizione. Nessun dubbio, invece, quando arriva il momento di scegliere il numero uno: "McTominay? Numero uno". E alla domanda conclusiva su quale sia stato il vero colpo da maestro della sua carriera professionale, Manna ribadisce senza esitazioni: "Scott McTominay".

La classifica di Manna

Scott McTominay

Alessandro Buongiorno

Leonardo Spinazzola

Kevin De Bruyne

David Neres

Romelu Lukaku

Benoit Badiashile