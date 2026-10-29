Perché il Napoli ha scelto Allegri? Arriva la spiegazione di Manna: "Dopo Conte..."

Giovanni Manna racconta il rapporto con Antonio Conte e la scelta di Massimiliano Allegri: "Dopo Conte serviva una personalità forte"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha spiegato i motivi che hanno portato il club azzurro a puntare su Massimiliano Allegri dopo la conclusione dell'esperienza di Antonio Conte. Nel corso dell'intervista concessa a "Colpi Da Maestro", produzione di Master Group Sport, il dirigente ha sottolineato la necessità di affidare la squadra a un allenatore di grande personalità, capace di raccogliere l'eredità del suo predecessore e di ottenere il riconoscimento dell'intero ambiente. “Dopo Conte era importante avere una personalità forte, magari diversa, ma comunque riconosciuta dallo spogliatoio, dalla piazza e dal presidente”. Manna ha poi affrontato il tema della continuità del progetto sportivo, lasciando intendere che il Napoli potrebbe essere arrivato a un momento di svolta: “Quest'anno la squadra può ancora dare continuità a quel percorso, anche se probabilmente siamo arrivati alla fine di un ciclo iniziato con Spalletti”.

Manna difende Allegri: “Mi sorprende quanto venga messo in discussione, ha voglia di rilanciarsi”

Il direttore sportivo ha infine espresso grande fiducia nei confronti dell'attuale allenatore azzurro, soffermandosi sulla sua determinazione a rilanciarsi dopo l'esperienza milanese. Manna ha inoltre evidenziato come la volontà di riscatto sia condivisa dall'intero ambiente partenopeo, reduce da una stagione segnata anche da episodi sfavorevoli. “Credo che Allegri, dopo l'esperienza di Milano, abbia voglia di rivincita. È una persona che, a volte, mi sorprende per quanto venga messa in discussione. Penso abbia voglia di rilanciarsi, e la stessa cosa vale per noi, dopo una stagione condizionata anche dalla sfortuna. Speriamo che le cose vadano nella direzione giusta”.