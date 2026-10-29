Corbo: "Un Napoli più forte con Gilmour! Lang tra i migliori, Marianucci dà più solidità"

Antonio Corbo analizza il secondo tempo del Napoli a Monza: promossi Gilmour, Lang e Marianucci, mentre sottolinea anche il recupero di De Bruyne.

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, si sofferma sulla trasformazione del Napoli nella ripresa della sfida di Monza: "Non solo Hojlund che si sblocca, è tutto il Napoli che ritrova la leggerezza nella ripresa, la spensieratezza di chi corre spinto da venti favorevoli". L'infortunio di Lobotka ha costretto Allegri e Landucci a ridisegnare il centrocampo: "È apparso persino migliore il centrocampo con il più fresco Gilmour, lo scozzese va al suo posto e lo copre subito con evidente sicurezza". Tra i protagonisti anche Noa Lang, definito "tra i migliori per vivacità, caparbia e deliziose giocate", grazie anche all'intesa ormai raggiunta con Olivera sulla corsia sinistra.

Corbo: "Marianucci ha dato maggiore solidità. De Bruyne, peccato sia stato bruciato un anno"

Corbo sottolinea anche l'impatto di Luca Marianucci: "Ha ben sostituito Rrahmani, il suo ingresso ha registrato una migliore solidità difensiva, in perfetta intesa con Rafa Marin". Lo spagnolo, dopo l'errore nel contrasto, "ha ritrovato nell'orgoglio un'aggressiva lucidità" fino a realizzare il terzo gol. Infine il giudizio su Kevin De Bruyne, autore del poker: "Nel bilancio di Allegri basta pensare al recupero del campione belga, nella sua gestione di talento e umori per dare un senso al suo geniale acquisto, peccato che sia stato bruciato un anno. Ma anche questa è un'altra storia".