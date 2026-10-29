Manna: “Conte? Lo ringrazierò per tutta la vita! Quando ho firmato nella mia testa c'era lui e Gasp"

Giovanni Manna racconta il rapporto con Antonio Conte, lo scudetto conquistato e il retroscena su Gasperini.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha raccontato il rapporto professionale e umano con Antonio Conte nel corso di un'intervista concessa a "Colpi Da Maestro", produzione di Master Group Sport. Il dirigente azzurro ha svelato un retroscena relativo al suo arrivo a Napoli, spiegando quali fossero gli allenatori che immaginava di affiancare all'inizio della nuova esperienza professionale. “Quando ho firmato con il Napoli, nella mia testa c'erano Gasperini e Conte. Erano due figure forti. A 36 anni hai bisogno, tra virgolette, non tanto di protezione quanto di una persona con cui poter lavorare e costruire insieme”.

Manna su Conte: “Mi ha fatto crescere professionalmente, lavorare con lui ti porta a rendere di più”

Il direttore sportivo ha poi riservato parole di grande riconoscenza all'ex allenatore azzurro, sottolineando l'importanza dello scudetto conquistato insieme e soprattutto gli insegnamenti ricevuti durante la collaborazione. “Con Antonio mi sono trovato benissimo e lo ringrazierò per tutta la vita. Mi ha fatto vincere uno scudetto, che spero non sia l'ultimo, ma soprattutto uno scudetto storico. Mi ha insegnato tanto e mi ha fatto crescere professionalmente”. Manna ha infine evidenziato le qualità professionali e caratteriali di Conte, spiegando quanto la sua mentalità abbia inciso sul lavoro quotidiano: “Lavorare con un allenatore così esigente, determinato, appassionato e meticoloso, che non si accontenta mai, ti porta inevitabilmente a rendere di più”.