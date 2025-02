Trevisani: "Scudetto? Napoli favorito ma l'Inter reagirà, disastro di Firenze solo un episodio"

Nel suo intervento ai microfoni di SportMediaset, nel consueto appuntamento domenicale, il telecronista Riccardo Trevisani fa il punto sulla lotta-scudetto e sul duello a distanza tra l'Inter e il Napoli.

Percentuali cambiate, per il giornalista Mediaset, riguardo alla lotta-scudetto: "Per il titolo dico 55% Napoli e 45% Inter. Conte non ha le coppe ed è favorito, ma il disastro di Firenze è chiaramente un episodio. L'Inter ha sempre saputo reagire e credo che lo farà anche questa volta, domani è assolutamente favorita per la vittoria".