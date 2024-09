Trevisani su Lukaku: “A Cagliari non era da MVP, ma volerà dopo la sosta di ottobre”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto per parlare del Napoli ai microofoni di Cronache di Spogliatoio di Romelu Lukaku: “Migliori metto Meret o Anguissa che ha dominato. Ha fatto una buona partita, non da dargli l’Mvp anche se fa gol e due assist e pure io gli ho dato 7,5. Ma la partita per me vede altri migliori.

C’è stato un grande Buongiorno, il Napoli non ha vissuto di Lukaku e Mina gli ha rotto le scatole per un’ora, il primo assist è fake, il gol lo facevi anche te mentre l’assist per Kvara è bello. Ma siamo all’inizio anche per lui. Quello che conta è non avere le coppe e si allenerà per 5 giorni a settimana e dopo la sosta di ottobre Lukaku volerà “