Trevisani vota Spinazzola: "Almeno 20 gare te le fa benissimo, la Roma doveva tenerlo"

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato tra i vari temi anche di Leonardo Spinazzola, ormai nuovo acquisto del Napoli con le visite mediche in programma lunedì. Ecco le parole del commentatore Mediaset:

"Spinazzola? Un biennale, per quanto non sia il giocatore più integro della galassia, glielo faccio sempre. Gli do sempre fiducia, è un professionista serio e le venti-venticinque partite che può giocare quando è in condizione te le fa sempre molto bene. Fossi stato la Roma l’avrei tenuto, alternandolo con Angelino”.

Tutti i dettagli sul trasferimento di Leonardo Spinazzola al Napoli.

Un'operazione capolavoro per un semplice motivo: Spinazzola, che arriva gratis, andrà a guadagnare circa 2 milioni, ovvero lo stesso stipendio che percepisce attualmente Mario Rui. Ma il portoghese, che dovrebbe andar via permettendo al Napoli di incassare qualche milione, ha due anni in più. In sintesi, quando scadrà il suo contratto col Napoli, Spinazzola avrà la stessa età di oggi dell'ex Empoli e Roma. Il Napoli si ritroverà in rosa, pagato zero per il cartellino, un giocatore più giovane e più funzionale di Mario Rui pensando ad un centrocampo a quattro. E sull'aspetto fisico, è vero che Spinazzola ha spesso avuto infortuni, ma il prossimo anno il Napoli giocherà solo 38 partite più la Coppa Italia, avrà spesso la settimana tipo per lavorare, e comunque a sinistra c'è comunque Olivera che può diventare potenzialmente un titolare.