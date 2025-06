Trombetti: "Con De Bruyne ADL vuole alzare l'asticella, ecco qual è il suo vero obiettivo"

Il professore Guido Trombetti, nel suo consueto editoriale a ‘Radio Napoli Centrale’, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Vincere il campionato è stato un evento straordinario, largamente imprevisto, ma largamente meritato perché il Napoli ha fatto più punti. L’arrivo di De Bruyne è una notizia importante, visto che il presidente vuole alzare l’asticella della qualità. L’obiettivo è quello di ben figurare a livello europeo. Il Napoli solo quando c’era Maradona ha ottenuto certi risultati in Europa. Il presidente vuole costruire una squadra che gli dia una visibilità che al Napoli ormai spetta.

Conte da febbraio si è visto intorno. Poi Conte ha deciso di restare al Napoli, non credo che abbia inciso l’aspetto affettivo. Conte sarebbe stato contattato direttamente da John Elkann per andare alla Juve, ma lui ha detto no perché la Juve non era in grado di offrire un progetto come quello del Napoli. Questa è una svolta epocale, perché vuol dire che Napoli è arrivata ad essere la società di riferimento a livello organizzativo. Conte si è reso conto che la Juve è un cantiere aperto in questo momento. Mentre la struttura del Napoli è chiara ed, inoltre, il presidente ha affidato a Conte il lato sportivo. Il Napoli, dunque, scavalca la Juve e questo è un evento straordinario.

Il vero obiettivo di De Laurentiis è arrivare il più alto possibile in Champions League e questo si nota dai nomi che stanno venendo accostati al Napoli. Il Napoli sfida le grandi d’Europa. Chiariamo che, ovviamente, il Napoli non può vincerla, ma vuole dare fastidio. Altro ben segnale è che il Napoli vuole partire con la squadra completa sin da Dimaro”.