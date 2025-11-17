Trombetti: "Conte e la squadra si sono lasciati molto male, vi spiego qual è il problema"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “Il Napoli esce acciaccato da una settimana difficile. Mi raccontano di una situazione allarmante per i tanti infortuni, con i giocatori preoccupati. I calciatori si lamentano per i troppi carichi di lavoro di Conte, definiti asfissianti. Da qui il timore degli infortuni. Questo dovrebbe essere il problema da risolvere.

A quanto pare l’allenatore confida al 100% nei suoi metodi di lavoro e nel suo staff, ritenendo gli infortuni solo un incidente di percorso. Da qui l’esplosione dopo il Bologna e il duro attacco ai giocatori. Con loro si è lasciato male, ma Conte è fatto così. Bisogna accettare come si suol dire il “pacchetto” completo. È bene ricordare che lo scudetto senza di lui non sarebbe arrivato. Io sono speranzoso e ottimista, e vorrei ripartire dal ritorno di Lukaku, che può aiutare moltissimo. Confido in Manna e Oriali e nel loro equilibrio”.