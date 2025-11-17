Ordine: "Conte resterà fino a fine stagione, ma deve imparare ad accettare la sconfitta"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “L’Italia deve ringraziare la Norvegia, perché ci ha fatto la fotografia della realtà. C’è una differenza che riguarda fisicità, velocità e intensità. Cose che l’Italia non ha avuto. È come paragone il cemento armato con il compensato. L’esultanza della Norvegia è comprensibile, seppur in casa nostra: non andavano al Mondiale da 27 anni.

Questa settimana penso sia servita a Conte per capire delle cose. Lui è un maniacale, fa del lavoro duro un credo assoluto. Però credo che oltre all’ossessione per il successo debba esserci anche accettare la sconfitta. Lui la ricaccia indietro, e questo non fa bene. Conte che molla? Ha fatto dei passi indietro solo alla fine della stagione. Un passo indietro a stagione in corso l’ha fatto solo al Tottenham, quando c’erano due gravi vicende umane che lo riguardavo. Mi auguro che dinanzi all’insuccesso non ci sia un passo indietro”.