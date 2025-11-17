Zazzaroni: "Quante ca**ate su Conte! Non è un problema, lui è la soluzione..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io trovo intollerabile quanto sentito e letto nei confronti di Conte. Le invenzioni che abbiamo dovuto sorbirci, le cazzate che abbiamo letto. Conte sicuramente sarà antipatico a molti e ha una comunicazione forte. Curioso, dopo 17 anni che allena scopriamo adesso che Conte è questo, uno che ha una comunicazioni molto muscolare, fatta anche di metafore forti. Conte pretende il massimo da tutti perché lui dà il massimo. Sicuramente è usurante e lo dice la sua storia. Solo alla Juventus è stato tre anni, in tutti gli altri club è stato uno o due anni.

Il problema del Napoli non è Conte: Conte è la soluzione. Il problema vero riguarda gli infortuni perché ci sono tanti calciatori rotti. Lo stillicidio di infortuni che ha colpito il Napoli è incredibile. Ora danno la colpa alla preparazione, che è la stessa dell'anno scorso e che ha portato a vincere lo Scudetto: davvero pensate che quattro partite in più abbiano causato tutti gli infortuni?".