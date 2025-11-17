Auriemma: “3mila napoletani hanno pagato per Cruciani! Quale città 1ª per reati? Milano!”

Raffaele Auriemma, giornalista, a Stile Tv ha parlato dello spettacolo di Giuseppe Cruciani a Napoli: "Mi rivolgo ai tremila che sono andati a dare dei soldi a Giuseppe Cruciani, sabato sera al PalaPartenope. Tremila paganti, tra 30 e 50 euro il costo d'ingresso. A Cruciani e pure a Parenzo, che è peggio. Parenzo è una cosa veramente inascoltabile e inguardabile.

A me ciò che pensa Cruciani può fregare il giusto, il problema è quando offende, lì mi dà fastidio. Ma noi a queste offese rispondiamo con umiliazioni, perché è facile da umiliare. Prendiamo i dati Istat usciti oggi: in quale città si commettono il maggior numero di reati? Ad Ancona? A Messina? A Potenza? A Matera? A Napoli? No, a Milano".