Auriemma: “3mila napoletani hanno pagato per Cruciani! Quale città 1ª per reati? Milano!”
Raffaele Auriemma, giornalista, a Stile Tv ha parlato dello spettacolo di Giuseppe Cruciani a Napoli: "Mi rivolgo ai tremila che sono andati a dare dei soldi a Giuseppe Cruciani, sabato sera al PalaPartenope. Tremila paganti, tra 30 e 50 euro il costo d'ingresso. A Cruciani e pure a Parenzo, che è peggio. Parenzo è una cosa veramente inascoltabile e inguardabile.
A me ciò che pensa Cruciani può fregare il giusto, il problema è quando offende, lì mi dà fastidio. Ma noi a queste offese rispondiamo con umiliazioni, perché è facile da umiliare. Prendiamo i dati Istat usciti oggi: in quale città si commettono il maggior numero di reati? Ad Ancona? A Messina? A Potenza? A Matera? A Napoli? No, a Milano".
Copertina ADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
L'editoriale di Chiariello: "ADL ha una sola idea in testa: Conte al timone e chi non si adegua via a gennaio!"
