Trombetti: "De Bruyne il peggiore, ha corso poco e male. Da lui non ti aspetti gare modeste"

Il professor Guido Trombetti ha parlato cosi a Radio Napoli Centrale: "I tre punti contro il Cagliari sono provvidenziali e da accogliere con grande entusiasmo. Il Napoli ha dominato in senso territoriale la partita, ha occupato la metà campo del Cagliari ma il Cagliari non ha fatto solo le barricate e in qualche maniera ha cercato di proporre gioco, ha fatto cambi coraggiosi con la sensazione che la poteva addirittura a vincere con qualche colpo. Il primo tempo la partita del Napoli è stata una partita noiosa, passaggini, passaggi indietro e laterali. L'unico vero attaccante di razza che il Napoli ha mostrato di avere si chiama Scott McTominay, questa è la dura realtà. Al Napoli manca l'uomo che salta gli avversari, questa è una canzone che cantano tutti e tutti hanno questo problema. Antonio Conte ha disposto di quattro giocatori che forse messi insieme compongono i quattro giocatori più forti in Europa, e non è intenzionato a lasciarne fuori nessuno. Oggettivamente chi togliere tra quei quattro, è davvero impossibile. Giocando con 4 centrocampisti ha dovuto sacrificare un esterno, resta solo Politano a saltare e lo ha fatto, lui è rimasto in campo fino alla fine ed è stato l'unico a saltare l'uomo. Il Napoli ha un problema enorme per quel che riguarda la manovra d'attacco, se mi chiedete il migliore in campo non ho dubbi e dico McTominay, se mi chiedete il peggiore ho un dubbio tra Lucca e De Bruyne.

Dico De Bruyne perchè è un grande campione arrivato con questa fama e per questo non puoi aspettarti gare cosi modeste, ieri ha corso poco e male, ha sbagliato passaggi semplici, ha tirato in curva ed ha tirato male persino i calci d'angolo. E' stato deludente, devo dire la verità fino in fondo e nelle 6 gare che ha disputato tra amichevoli e campionato lui non mi ha fatto mai uscire pazzo. Non voglio dire che lui non sia un giocatore forte, però è ad oggi non è un giocatore che ha trovato la quadra, non è un giocatore ancora integrato degli schemi. Niente a che vedere con il rendimento di Anguissa e McTominay, l'unico che è andato sempre con ferocia sulla palla. Comunque possiamo essere ottimisti perchè questa squadra ha grandi margini di miglioramento, siamo felici per i sei punti e c'è da dire che questa campagna acquisti è stata sontuosa, come molti pensano lo penso anche io, non ha rinforzato molto la prima squadra ma ha rinforzato molto la seconda squadra, da giocatori che sono vicini ai giocatori come valore. Lucca? Non spariamo a questo ragazzo, ho sentito interventi di persone che rimpiangono Lukaku ma anche Lukaku è stato bersagliato. Non vorrei che giocasse un gioco al massacro con questo ragazzo, parliamo di un giocatore importante, lasciamogli il tempo di crescere altrimenti lo perdiamo e insieme a lui perdiamo 40 milioni e il Napoli non possono permetterlo. Conte e la società hanno fatto i loro conti prima di acquistarlo, ora arriva il danese e quindi gli toccherà di nuovo fare panchina. Il rischio che subirà un'involuzione c'è. Io credo che Conte non tornerà al 4-3-3 perchè lui vuole in campo i quattro giocatori più forti e quindi i quattro centrocampisti. Certamente deve quadrare il cerchio e considerando nell'ultima mezzora può fare entrambi gli esterni forti approfittando anche della stanchezza dell'avversario".