Trombetti: “La priorità è il sostituto di Anguissa. Lucca? Mi è piaciuto, farà i suoi gol”

Il professor Guido Trombetti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo consueto editoriale ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Sassuolo è una squadra davvero modesta, ma il Napoli ha dominato. Nonostante l’assenza di Lukaku, di fatto, i partenopei hanno giocato davvero bene. Quest’anno resteranno disoccupati i cultori dei moduli, visto che il Napoli ha giocato con un calcio liquido: i centrocampisti si scambiano continuamente. A me, di fatto, è piaciuta la prestazione di Lucca, anche perché il Napoli ha un gioco d’attacco per cui la prima punta dovrebbe favorire gli inserimenti dei centrocampisti e, perché no, dei difensori.

Per il centravanti del Napoli sarà sempre una sofferenza. Lucca, se gioca, riuscirà a fare i suoi gol. De Bruyne brilla di classe cristallina ma, soprattutto nel primo tempo, non è ancora inserito completamente nel gioco del Napoli. Il vero problema è sostituire Anguissa, che andrà a giocare in Coppa d’Africa. Conte non è amante delle sostituzioni, ma continua ad avere ragione lui. L’ingresso di Vergara è particolarmente significativo, giocatore del vivaio molto forte e che ha colpito lo stesso Conte: più sostituto di De Bruyne che di Anguissa”.