Trombetti: “Rinnovamento fondamentale per azzerare le gerarchie nello spogliatoio”

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre': “Il rinnovamento è stato fondamentale per azzerare le gerarchie all’interno di uno spogliatoio. Quando giocatori come Mertens e Insigne restano tanto in una squadra, sbilanciano lo spogliatoio. Adesso ci sono 17-18-20 giocatori tutti sullo stesso piano. Non dobbiamo dimenticare che Koulibaly ha fatto male dopo la Coppa d’Africa, anche Mertens ha dato un suo contributo soltanto nella parte finale del campionato. Non amo i paragoni con il passato, Ndombele sarà il jolly e sarà una risorsa preziosa a centrocampo”.