Trombetti: "Se Messi va via dal Barça, Insigne può lasciare il Napoli, ma facciano in fretta"

Il prof. Guido Trombetti, ex rettore dell'Università Federico II ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Così com'è andato via Messi dal Barcellona, Insigne può andare via dal Napoli. L'unica cosa è che non va consegnato a Spalletti un caso Insigne. Se deve andare via che si faccia subito, il più in fretta possibile. Meglio rimetterci 3-4 milioni adesso e avere un'atmosfera serena, non c'è bisogno di quest'altra tegola. Io sento sempre De Laurentiis, non mi sento di dire che è amareggiato, più che altro è preoccupato perché mancano i centrocampisti, un terzino sinistro e ci sono altri problemi. Soldi non ce ne sono".