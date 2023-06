Trombetti: "Sousa? Gli allenatori come i meloni, vanno aperti per vedere come sono"

Guido Trombetti, accademico, è intervenuto a Radio Marte

Come ho già detto, il fatto che il presidente abbia pensato per la fine di giugno la data per chiarire chi siederà sulla panchina azzurra mi fa sospettare di Mancini, che ha ancora una o due partite. Nel caso in cui Kim andasse via al suo posto mi piacerebbe moltissimo. Scalvini perché è giovanissimo, deve ancora crescere, quindi non mi preoccupo troppo. Tornando agli allenatori il mio preferito, tra i nomi che circolano, è senza dubbio Mancini e in seconda battuta prenderei Benitez”.