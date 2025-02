Trotta sul sostituto di Kvara: "Conte aveva lanciato segnale, Okafor non era il suo sogno"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juve. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Lei ha giocato con Antonio Conte: quanto sarà arrabbiato per il mercato di gennaio, considerando anche la cessione di Kvaratskhelia?

"Sicuramente non sarà contento. Quando disse ‘piuttosto che prendere tanto per prendere, preferisco restare così’, secondo me ha voluto lanciare un messaggio alla società. Il Napoli ha cercato nomi importanti, ma era chiaro che sarebbero stati difficili da prendere. Alla fine hanno preso un Okafor che non credo fosse il sogno di Conte. Probabilmente c'è stato del malumore, ma rispetto ad altre esperienze, l’ho visto più diplomatico. Tuttavia, a fine stagione ci sarà sicuramente un confronto con la società, non so se andrà via come leggo in giro, ma sicuramente metterà i puntini sulle 'i'. Conoscendolo, farà valere le sue richieste oppure lascerà.”