"Truffa Napoli nel 1990", Alvino risponde a Sacchi: "Episodi favorirono il Milan, rosica ancora..."

Le parole pronunciate da Arrigo Sacchi ieri circa lo scudetto del 1990, secondo l'ex allenatore del Milan perso "per truffa", hanno fatto discutere. Non s'è fatta attendere la risposta di Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione per l'emittente radiofonica: "Non siamo contro la censura, personaggi come Arrigo Sacchi vanno fatti parlare. Ma io ricordo bene i fatti, ricordo bene quel campionato e ci sono tanti episodi arbitrali a favore del Milan. Lui continua a rosicare per lo scudetto perso".