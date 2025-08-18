Turchia, Montella: "Osimhen ha lottato col Napoli per andare al Galatasaray"
Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha parlato degli obiettivi per il futuro: "Il nostro sogno è qualificarsi per la Coppa del Mondo. Credo che un Paese come la Turchia debba avere obiettivi ambiziosi", ha dichiarato l'ex allenatore di Milan e Fiorentina, sottolineando l’importanza di puntare in alto.
Il tecnico ha anche chiarito la questione del suo contratto: "Il mio rinnovo contrattuale ha messo fine a molte speculazioni. Era un desiderio comune proseguire insieme. Sono felice qui e volevo davvero continuare il mio percorso". Montella si è poi soffermato su Victor Osimhen, recentemente approdato al Galatasaray a titolo definitivo dopo un lungo braccio di ferro col Napoli: "Ha dimostrato una grande determinazione nel voler giocare qui, lottando con il Napoli per trasferirsi. Essendo un giocatore giovane e già di livello internazionale, può aprire la strada ad altri talenti che vogliono unirsi ai club turchi. È sicuramente incoraggiante vedere arrivare giocatori di questa qualità".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro