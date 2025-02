Udinese, Kamara a Dazn: "Ho già fatto 3 assist a Lucca, lui sa come far gol"

L'esterno dell'Udinese Hassane Kamara è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Udinese. Queste le sue dichiarazioni riguardo ai suoi assist per Lorenzo Lucca: "Ho fato tre assist a Lucca. Per me è facile quando arrivo sul fondo e crosso perché so che lui ha fame e sa fare gol. E' una grande risorsa per la squadra".