Udinese, Marino incorona il Napoli: “Gioca il miglior calcio della Serie A”

A Radio CRC, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli e attualmente all’Udinese: “L’Udinese non faceva una stagione come quella passata da diversi anni, ben 47 punti. Sono solo le prime giornate di campionato, anche se il trend è positivo, è presto per dare giudizi. Siamo molto ottimisti per quelli che saranno gli sviluppi delle prossime stagioni, ma non dobbiamo auto lodarci troppo.

Il Napoli in questo momento ha delle partite in cui esprime il miglior gioco della Serie A, sta ottimizzando il rendimento dei giocatori presi quest’estate.

Il Var? Quello che è successo allo Juventus Stadium mi ha sorpreso, con il fuorigioco si era andati sempre in automatico. Contemporaneamente c’è stata la svista del tocco di Bonucci, ci sono state anche le mie lamentele dopo Milan-Udinese perché bisogna limitare gli interventi del Var. Non si può far cambiare l’idea all’arbitro se non si ha la prova evidente che l’arbitro non abbia visto.

Negli ultimi tempi, e credo che sia una direttiva, il Var sta intervenendo più spesso. Quando l’arbitro è bravo, ed è presente anche dal punto di vista fisico può vedere meglio dal campo la dinamica delle azioni rispetto alla cabina Var.

Quello che mi sorprende è che sbagliassero anche il fuorigioco, che dovrebbe andare in automatico come il gol o non gol.

Se tu sei un Var e hai la preparazione stra bordante che devi avere, non puoi cambiare una decisione se ti manca un pezzo di campo che non vedi.

Un arbitro non può non accorgersi che, nel momento in cui mi manca un pezzo di campo, la decisione non è sicura.

A me sembra un campionato come quelli argentini, due in un anno. Ci sarà il mercato aperto durante la sosta mondiale, quindi alla ripresa ci saranno molte squadre rivoluzionate. È un campionato strano”.