Udinese, Marino: "Insigne? Questione spinosa, spero non finisca come con Donnarumma"

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Insigne? E' una questione spinosa, leggo tutto sui giornali. Oggi non è facile per le grandi squadre trattenere giocatori importanti. L'unico augurio che faccio è che non si ripeta una situazione tipo Donnarumma. Spero possa restare il più a lungo possibile nel Napoli".