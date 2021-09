Udinese, Marino promette battaglia: "C'è grande concentrazione per il Napoli"

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ieri sera ha parlato a UdineseTv in vista del confronto da ex al Napoli di stasera: "C'è grande concentrazione: i giocatori hanno svolto un allenamento molto intenso e molto motivato e ci stanno mettendo la massima attenzione. In ritiro si respira un'aria di grande interesse per questo big match".

Che giocatore toglierebbe al Napoli?

“Parecchi, ma se proprio devo dirne uno direi Osimhen”.

In settimana si è parlato anche di una possibile gabbia per contenere Osimhen con l’inserimento di Perez, è un’idea realistica?

“Non possiamo negare che il Napoli abbia diversi fuoriclasse, giocatori al top della Serie A, però noi non abbiamo scoperto ancora dove può effettivamente arrivare. Nulla ci è vietato per questa partita, i giocatori ripeto li ho visti motivatissimi in settimana, Gotti in settimana fa una preparazione alla partita sempre molto attenta, un’analisi rivolta sempre alla costruzione del nostro gioco in base all’avversario, mai preoccupandosi di esso, non credo quindi a discorsi di gabbie. Le azioni viste nelle prime tre giornate non sono casuali, ma frutto del lavoro dell’allenatore e della squadra, che raccoglie gli input di Gotti”.