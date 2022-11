Udinese, Nestorovski: "Il Napoli alla fine aveva paura, potevamo fare punti"

L'attaccante dell'Udinese Ilija Nestorovski ha parlato così ai media bianconeri dopo la sconfitta rimediata oggi sul campo del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante dell'Udinese Ilija Nestorovski ha parlato così ai media bianconeri dopo la sconfitta rimediata oggi sul campo del Napoli: "Sono contento per il gol ma non per il risultato. Il Napoli aveva paura alla fine. Quest'anno siamo sulla parte sinistra della classifica, stiamo facendo un grande campionato. Oggi la prestazione c'è stata contro una squadra molto forte. Adesso durante la pausa riposiamo, lavoriamo duramente per continuare questa stagione fino qui positiva. Personalmente lavoro duramente in allenamento. Ho questa mentalità fin da piccolo, di lavorare per migliorare. So che sono il quarto attaccante nella gerarchia, ma lavoro per essere sempre pronto".