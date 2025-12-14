Udinese, Runjaic: "Bella reazione, vittoria meritata! Zaniolo? Può fare ancora meglio"

vedi letture

Le parole di Kosta Runjaić, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di DAZN, al termine della sfida contro il Napoli vinta per 1-0.

Aveva chiesto una reazione ed è arrivata. "Una bella reazione, l'avevo chiesto. Ho sofferto da vicino ma è stata piacevole. Abbiamo meritato la vittoria, importante ottenerla così anche per le nostre energie"

Cosa si può fare per avere prestazioni così anche contro squadre di bassa classifica? "Vedremo, è un processo, abbiamo tanti giocatori nuovi e cambiamenti. Ci saranno alti e bassi. Il livello è quello che mi aspettavo. Sono contento per la vittoria così come non lo ero dopo la partita contro il Genoa. Importante anche per i giocatori che hanno ricevuto troppe critiche".

Che lavoro ha fatto su Zaniolo? "Ha fatto un buon lavoro oggi, ha lottato e segnato, purtroppo è stato annullato. È un ottimo giocatore per noi, sta bene, è in un processo di crescita. Può fare anche meglio, ma è già connesso con la squadra e con i tifosi. Sono felice di averlo qui. Nazionale? Non è il mio lavoro, c'è già un grande allenatore che farà le sue scelte"