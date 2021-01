Uefa, la juventina Christillin ironizza: "Vi anticipo il risultato di domani"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuta Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa e grande tifosa juventina.

Sulla finale di Supercoppa contro la Juve: “Domani vince il Napoli 9-0. La Juve ha perso 3-0 in casa con la Fiorentina, il Napoli invece l’ha battuta per 6-0, quindi il risultato della partita di domani sarà di 9-0 per gli azzurri”. (ride, ndr)

Sulla possibilità paventata nelle scorse settimane di giocare la finale nei prossimi mesi e con il pubblico: “Io credo che bisogna essere, come dire, realistici purtroppo e pensare che per vedere il pubblico negli stadi dovremmo aspettare ancora parecchio tempo prima di vederlo. C’è stato un impegno enorme da parte della regione Emilia Romagna per far disputare la partita di domani a Reggio Emilia e si sono comportati tutti in modo molto generoso per cui in qualche modo è giusto giocare adesso anche perché cercare date disponibili con un calendario così fitto era complicato”.