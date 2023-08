Uefa, Rosetti lancia l'allarme: "Ogni anno sempre meno arbitri, visto come ci trattano?"

Roberto Rosetti lancia l'allarme. Il presidente della Commissione arbitri dell'UEFA, in una conferenza stampa a Montecarlo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Rosetti lancia l'allarme. Il presidente della Commissione arbitri dell'UEFA, in una conferenza stampa a Montecarlo, ha parlato del problema della diminuzione del numero degli arbitri in Europa: "Ogni anno ci sono il 15% in meno di arbitri rispetto all'anno precedente. Attualmente in Europa ci sono 236.530 affiliati, ma ne servirebbero 276.954 per il buon funzionamento della macchina. Questo non è un appello agli arbitri, è un appello al calcio. Ci mancano le truppe; cerchiamo di spiegare che fare l'arbitro è una grande opportunità ma qualcuno va a vedere le partite delle categorie regionali? Avete visto come ci trattano? Ho un figlio arbitro, ha 15 anni, e vado spesso a vederlo. L'atteggiamento nei suoi confronti mi spaventa. Non è nemmeno un arbitro, è solo un giovane che fa sport come gli altri".

Rosetti ha inoltre sottolineato che gli atti di abuso nei confronti degli arbitri stanno portando alla riduzione delle "vocazioni". Per fare questo ha annunciato di aver avviato una campagna chiamata "Be a Referee", insieme a tutte le federazioni e a tutti i club.