Ugolini: "Da Belgio-Italia è arrivata una buona notizia per Conte"

Gol di Tonali e vittoria dell'Italia contro il Belgio. Grande prova degli azzurri ma non solo. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha commentato la stagione del Napoli ma anche l'ultima sfida della Nazionale di Spalletti contro il Belgio del ct Tedesco: "Qualcosa di più si deve fare in attacco. Segnali di risveglio da Lukaku in Belgio-Italia. Una buona notizia per Conte aspettando la ripresa e il ritorno dei 13 nazionali per il primo faccia a faccia con la Roma di Ranieri alla ripresa del campionato".