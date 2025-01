Ugolini: “Non è leggenda metropolitana, Conte truccava la bilancia di Lukaku..."

Ai microfoni di Sky Sport 24, l’inviato Sky Massimo Ugolini ha raccontato un divertente aneddoto su Antonio Conte e Romelu Lukaku: “Il regime alimentare di Lukaku è seguito con grande attenzione per la struttura del giocatore.

Non è leggenda metropolitana che Lukaku si pesava e lui gli metteva 2-3kg sopra. Lukaku giurava che non aveva sgarrato e non aveva mangiato. Lui lo insultava: ‘Non è vero! Guarda, sei ancora 3kg sopra’. E così è andata avanti fino a quando Lukaku non ha capito che la bilancia era truccata”.