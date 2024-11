Ugolini su Buongiorno: "Da giorni in città ci si pone una domanda"

vedi letture

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha commentato la stagione del Napoli e ha parlato di Buongiorno, insuperabile anche in nazionale: "Di Lorenzo e Rrahmani si sono risvegliati e Buongiorno forse è il miglior marcatore della Serie A. Ha subito solo 4 dribbling da inizio stagione, meglio di lui solo Gatti della Juventus. Non ha avuto problemi a inserirsi nella nuova realtà in una squadra reduce da difficoltà. Da qualche settimana ci si pone una domanda in città: ma era più forte Kim o Buongiorno?".