Ulivieri difende Pirlo ed attacca ADL: "Sbaglia, tecnici possono parlare di tutto!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori: "Cosa salvo del 2020? E' stato un brutto anno ma ricorderemo anche alcune cose buone come il cercare di remare tutti dalla stessa parte. Botta e risposta tra Pirlo e De Laurentiis? Non ho simpatia per persone che si esprimono come ha fatto De Laurentiis. Pirlo è stato molto moderato, poi è chiaro che c'è contrapposizione. Non avrei usato i termini che ha usato De Laurentiis, sbaglia a pensare che gli allenatori debbano parlare solo di campo".

SU GATTUSO - "L'ho sentito una decina di giorni fa, così come anche i suoi allenatori. Indubbiamente è in difficoltà con la salute ma ha forza morale e generosità, dà il massimo e su questo si può essere certi. Quello che può dare Rino è importante. Elezioni FIGC? Non abbiamo ancora i delegati e le nostre strutture devono essere cambiate. L'operato della Federazione e del Presidente Gravina nella gestione di questo periodo difficile è stato apprezzato".