Ulivieri fa il mea culpa: "Mia esperienza a Napoli negativa, scelsi io tutti i giocatori presi"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Presidente l’associazione allenatori Renzo Ulivieri: "L’esperienza al Napoli è stata negativa, ma per colpa mia poiché scelsi tutti i giocatori che abbiamo portato qui. A quei tempi non sapevo una cosa: giocare a Napoli è diverso rispetto ad altre città d'Italia. Antonio Iuliano mi dette retta nella campagna acquisti, la responsabilità è tutta mia.

Israele dovrebbe essere esclusa dalle competizioni internazionali dalla FIFA e dall'UEFA. Il problema non è solo della partita tra Italia e Israele, ma di tutte le partite. Con tutto quello che sta succedendo a Gaza e vedendo anche le decisioni che sono state prese per altre nazioni, la squadra israeliana dovrebbe essere esclusa dalle competizioni internazionali. L’associazione allenatori si è riunita e ho messo sul tavolo, senza che loro dicessero niente, l’argomento legato alla questione della partita tra Italia e Israele. Diciannove persone hanno detto in modo umano e hanno deciso all’unanimità di prendere questa posizione. Noi volevamo essere indipendenti da qualunque partito politico, non è una scelta politica, ma di cuore.

Quella che sta avvenendo a Gaza è un genocidio, lo dice il mondo intero. Fanno di tutto per nasconderlo, adesso hanno mandato 10 influencer per dire che Israele fa passare gli aiuti umanitari e poi hanno ucciso dei giornalisti. Ci vogliono raccontare con una tattica terroristica che sono dispiaciuti, ma non è così. Non ci sono errori, loro colpiscono con precisione. Gabriele Gravina non deve fare nulla. Noi abbiamo chiesto che la Federazione portasse alla UEFA la nostra richiesta. Dopo di che, la UEFA prenderà la sua decisione, noi non possiamo decidere. La UEFA potrà decidere di non seguire il nostro consiglio e far giocare le partite. Netanyahu è a mano libera poiché ha dietro l’appoggio degli stati alleati. In Italia anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il vice-presidente del consiglio hanno parlato di genocidio, anche l’Italia si sta muovendo in questo senso per fermare il genocidio a Gaza.

Il Napoli lo vedo bene e non potrebbero essere altrimenti. La squadra non ha il vantaggio dello scorso anno poiché quest’anno deve giocare le competizioni internazionali, ma ha fatto una campagna acquisti importante e potrebbe non essere finita qui".