Ulivieri ricorda l'esperienza al Napoli: "Scelsi i giocatori senza considerare l'emozione del San Paolo"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su diversi temi, tra cui il suo passo proprio al Napoli: "Uno dei miei errori fondamentali, non feci questa considerazione: i giocatori scelti da me andarono male per colpa delle mie scelte, non considerai ma perchè non lo sapevo, quando sali le scalette del San Paolo ti tremano le gambe. Il clima è un pochino cambiato, ma il San Paolo è il San Paolo".