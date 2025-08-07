Uno Scudetto per superare Maradona? Di Lorenzo: "Sarebbe unico, ma lui è insuperabile"

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport e ha risposto anche alla domanda sull'eventuale terzo Scudetto in azzurro: "Terzo Scudetto per superare Maradona? Lui è insuperabile... Sarebbe qualcosa di unico, quando si vince una volta può essere un caso, se lo fai due volte in tre anni significa che ci sono valori umani importanti e noi dobbiamo restarci attaccati, restando uniti e compatti come squadra, società e tifoseria, un unico ambiente che spinge nella stessa direzione".

Questo è l'organico più completo da quando è al Napoli?

"Sarà il campo a dirlo. In questi 7 anni che sono qua abbiamo avuto rose importanti, come quella di quando sono arrivato. La cosa fondamentale è stare bene insieme e creare gruppo, il ritiro serve anche a questo. E' un bene che tanti siano arrivati subito, abbiamo praticamente fatto il ritiro al completo e ci stiamo conoscendo".