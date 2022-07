Valencia, Gattuso smentisce le voci di dimissioni: "Sono molto entusiasta"

L'ex allenatore del Napoli, ai media presenti, ha smentito le voci che parlavano delle sue possibili dimissioni a causa delle difficoltà sul mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Superdeporte, ieri Rino Gattuso è atterrato a Valencia in vista del raduno della squadra previsto per la giornata di domani. L'ex allenatore del Napoli, ai media presenti, ha smentito le voci che parlavano delle sue possibili dimissioni a causa delle difficoltà sul mercato e in più ha dichiarato di essere "molto entusiasta" per la nuova fase della sua carriera.