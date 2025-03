Varriale avvisa: "Col Milan partita trappola! Ha poco da perdere, giocherà senza fare conti"

Il giornalista Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha fatto il punto della situazione degli azzurri: "La pausa nazionali è servita, i giocatori del Napoli hanno fatto buone prestazioni. Lukaku è uno di quelli che oggettivamente ne esce bene, ha segnato tre gol in due partite ed è stato il trascinatore del Belgio, confermando un ottimo momento di forma che aveva fatto vedere in maniera abbastanza consistente.

Lukaku mi sembra in crescita di condizione e fa crescere anche le possibilità del Napoli, che sarà impegnato in una partita delicata anche dal punto di vista delle forze in campo. Il Napoli è sicuramente molto più squadra del Milan, che non è squadra e non è gruppo però ha tante individualità importanti. È la classica partita trappola, il Milan ha poco da chiedere al campionato ammenoché faccia un filotto di vittorie e deve venire a Napoli senza fare troppi conti e tatticismi, deve vincerla la partita".