Varriale: "Conte è l'unico che può portare la nave in porti sicuri, ma ad una condizione"

vedi letture

Il giornalista Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha commentato il momento del Napoli: "Conte secondo me si è preso questi giorni sia perché aveva bisogno di staccare la spina, e quindi di riordinarsi un attimo le idee, ma anche per far capire ai calciatori alcune cose. Ovviamente tutto è rimandato allo showdown che ci sarà quando torneranno tutti i nazionali, perché credo che un chiarimento tra Conte e i calciatori ci sarà, poi non so se ci sarà anche la società. La cosa importante che tutti capiscano, è che ci sono una serie di traguardi che il Napoli può ancora raggiungere, viceversa le cose si possono complicare tutti notevolmente e ricordiamo tutti il post-Scudetto concluso con il decimo posto.

Credo che tutti quelli che in qualche modo hanno a cuore le sorti del Napoli, devono sperare che si trovi questa quadra, e soprattutto che a portare avanti i discorsi sia Antonio Conte. Io resto della mia idea che con tutte le vicende che si sono sviluppate, con tutti i problemi che il Napoli ha vissuto, l'unico in grado di portare questa nave in porti quantomeno tranquilli, se non trionfali, è Antonio Conte. Se si comincia in un'altra maniera e non si interrompe il rapporto tra il Napoli e Conte - cosa che io non credo sia possibile perché non lo vuole Conte, non lo vuole la società, e credo non lo voglia nemmeno una buona fetta di giocatori - ci sarà la possibilità di rimettersi in carreggiata".