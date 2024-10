Varriale: “Kvaratskhelia uno dei pochi che giocherebbe ovunque, non lo terrei mai fuori”

vedi letture

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Menomale che si torna a giocare perchè in questa sosta son state fatte troppe chiacchiere, poi il campionato entra in una fase chiarificatrice. La gara di domani va presa con serietà, l’Empoli è la rivelazione del campionato. Lobotka è una perdita importante, non ci sarà nemmeno Olivera e potremmo assistere al ritorno in campo di Spinazzola.

Gilmour è un elemento di affidabilità ed è l’occasione giusta per vederlo all’opera. Il Napoli di Conte si deve calare nella realtà provinciale, l’Empoli ha un’ottima difesa. Mi piace molto Viti che pare sia in dubbio. Ci vorrà il miglior Napoli per fare il risultato pieno. Conte ha detto che Gilmour lo sta mettendo in difficoltà, ma ha sempre scelto Lobotka. Vederli insieme sarà una soluzione che possiamo aspettarci. Ricordo l’ultima gara di Gilmour al Brighton contro il Manchester United e fece una gara fantastica, ma Lobotka è Lobotka e quindi il Napoli qualcosa perde sulla carta. Ciò che vedo è che i giocatori del Napoli che entrano a gara in corso sono tutti motivati e questo non accadeva l’anno scorso.

Kvaratskhelia? In questa soste se n’è parlato tanto perchè c’è il discorso del contratto in ballo. Ha cominciato bene, forse non ai livelli che ci aspettavamo. Ciò che ha detto Conte è giusto, Conte mi piace perchè pensa al presente ma anche al futuro. Avere un giocatore come Neres è importante, è una grande risorsa. Prima o poi me l’aspetto dal 1′ perchè sta fornendo prestazioni importanti quando viene chiamato in causa.

Non credo giocherà però al posto di Kvaratskhelia, il georgiano è uno dei pochi del Napoli che potrebbe giocare nelle primissime squadre d’Europa. Kvaratskhelia dovrà risolvere il discorso del contratto, ma è difficile rinunciarci. La vicenda contrattuale è stata portata un po’ per le lunghe, per me il rinnovo doveva arrivare già nel post scudetto. Chi sa di calcio come Conte non rinuncerebbe mai a Kvaratskhelia”.