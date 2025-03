Varriale: "Lautaro, Mkhitaryan e Acerbi verranno sommersi da fischi, ma farei una cosa diversa..."

Con un messaggio sui suoi canali social, il giornalista Rai Enrico Varriale ha parlato della sfida di quest'oggi del Maradona e delle polemiche degli ultimi giorni a cui risponderebbe in maniera diversa: "L'Inter schiererà Lautaro, Mkhitaryan e Acerbi che saranno sommersi di fischi ogni volta che toccheranno il pallone. Rappresentano 3 casi di clamorosa ingiustizia sportiva in quella che molti, ma non io, definiscono Marotta League. Sarebbe bello fare una cosa diversa.

Applaudirli ogni volta che toccano la palla. Applausi esagerati, ovviamente ironici, sarebbero la risposta giusta e arguta dei tifosi napoletani a un calcio sempre meno credibile, che così spegne la passione. Il resto, se sa e può, deve farlo il Napoli e Antonio Conte", così su X il giornalista.