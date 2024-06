Varriale: “Se prendi Conte prendi tutto il pacchetto, se vuole Lukaku non avrei dubbi”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: "L’'Amma faticà' di Conte come il “Sarò con te” di Spalletti? E’ la conferma che la scelta di Conte è una scelta saggia ed è quella vincente, aspettando il campo per vedere come le idee di Conte si traducano in fatti. Amma faticà è una trovata straordinaria, basta girare per Napoli in questi giorni per rendersi conto che la grande delusione della scorsa stagione si è trasformata nella grande speranza e nell’entusiasmo.

Operazione Lukaku? Credo che la grande rivoluzione copernicana di Conte sta nel fatto che oltre a lui è arrivata anche una grande struttura, Manna, Oriali, etc. Se si concludesse l’operazione Lukaku sarebbe una controtendenza rispetto al modus operandi del Napoli, il club prende giocatori che possono portare a plusvalenze importanti. Ma se Conte vuole Lukaku non avrei dubbi, ha dimostrato quando l’ha avuto cosa è riuscito a fare con questo giocatore, che nel campionato italiano è in grado ancora di fare la differenza. Se prendi Conte prendi tutto il pacchetto e quindi devi prendere Lukaku se veramente è stata una sua richiesta. Ci sta la possibilità che Lukaku possa essere il nuovo centravanti del Napoli, è una cosa che comunque dovrebbe far piacere ai tifosi del Napoli".