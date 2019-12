Venerato: "Ancelotti ha chiesto troppo al Napoli, Gattuso è la scelta giusta"

Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, si è espresso su Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso nel suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "Probabilmente a Napoli ha chiesto troppo alla propria rosa e non ha capito che doveva giocare con il 4-3-3. Credo che questo divorzio alla fine farà bene al Napoli. Non riconfermare Gattuso è stato un grande errore per il Milan, anche perché la squadra di oggi è frutto proprio del suo lavoro. A Napoli si accorgeranno presto della buona scelta fatta".