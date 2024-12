Venezia, il trascinatore Oristanio avvisa il Napoli: "Andremo lì pronti a dare il 110%!"

Gaetano Oristanio è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo del Venezia per 2-1 contro il Cagliari: "Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada perché è quella giusta, gli obiettivi arriveranno, dobbiamo solo sacrificarci tutti insieme, noi, il mister, lo staff e la società. Il percorso è giusto, sicuramente i risultati arriveranno".

Intanto stanno arrivando le sue buone prestazioni.

"Sicuramente fa piacere, ma abbiamo vinto ed era questa la cosa più importante dopo un periodo non positivissimo. L'importante è continuare su questa direzione e portare a casa risultati".

Ora un'altra trasferta complicata come quella di Napoli.

"Noi andiamo lì al 110%, pronti a tutto. La prepareremo con il mister e lo staff in settimana, sicuramente sarà una gara molto difficile, così come lo è stata oggi. Il Cagliari è una grandissima squadra, molto scomoda. Dobbiamo continuare così".

Che cosa ha chiesto per Natale?

"Per oggi va bene così, sono contento (ride, ndr)".